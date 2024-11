Ue: per dem tema non Fitto ma spostamento a destra Von der Leyen, scintille con Meloni**

agenzia

Roma, 13 nov. “Non sono qui a rispondere a Giorgia Meloni, sono 10 giorni che questo governo ci impedisce di parlare di manovra. Guarda caso, ogni giorno ce n’è una. Non sono io a dover rispondere a Giorgia Meloni, ma lei a rispondere agli italiani”. Elly Schlein non risponde a Giorgia Meloni che da ieri – e oggi ha bissato – chiama in causa al segretaria del Pd e la delegazione dem in Europa sulla nomina di Raffaele Fitto. L’accusa, in sostanza, è di ‘anti-italianità’ per il mancato sostegno sulla vicepresidenza esecutiva che Ursula Von der Leyen ha proposto per il ministro di Fdi.

Schlein, almeno fino a sera, non replica direttamente. Lo fanno ampiamente però gli europarlamentari Pd con i quali, spiega un membro della delegazione dem, la linea è condivisa. “Noi siamo compatti -aggiunge- per noi ha parlato Nicola Zingaretti e con tutto il gruppo socialista chiediamo a Von der Leyen se intenda snaturare la maggioranza europeista che l’ha sostenuta allargando a Ecr”.

Potreste arrivare a non votare la commissione? “Una cosa alla volta, la situazione è ancora in evoluzione”. Per il momento, l’evoluzione non c’è ed è piuttosto un muro contro muro. In Ue come in Italia dove il ‘caso’ Fitto si aggiunge a un clima già incandescente tra Albania, migranti e gli attacchi di Elon Musk ai giudici italiani sui quali, per ora, la premier non ha detto una parola. Sulla partita europea i dem fanno sapere che il problema non è “il povero Fitto”, copyright Matteo Ricci, ma lo spostamento a destra della commissione.

Dalle parti dei dem si fa notare come sia stato “sobrio” fin qui l’atteggiamento su Fitto, compresa l’audizione di ieri. A differenza dei Popolari, in particolare spagnoli, in quella della socialista Ribera, si rimarca. Dice Alessandra Moretti: “Il problema per il Pd non è certo Fitto commissario ma lo spostamento a destra della prossima commissione europea. I popolari hanno rotto il patto che avevamo siglato a luglio tra tutte le forze europeiste e liberali e preferiscono stare con l’estrema destra. na maggioranza insieme non è possibile, non c’è nulla che ci unisca”.

Gli europarlamentari Pd respingono al mittente gli attacchi via social della premier Meloni. Ribatte Dario Nardella: “Meloni basta con le favolette. Nel 2019 eri contro la nomina di Gentiloni a commissario europeo e organizzavi addirittura una protesta davanti a Palazzo Chigi. Oggi ci vuoi dire che bisogna votare Fitto senza se e senza ma perché altrimenti siamo contro l’interesse nazionale. Gli Italiani sono stanchi di queste prese in giro”. Anche perchè il punto per il Pd non è “il povero Fitto”, come dice Matteo Ricci, ma lo spostamento a destra della commissione.