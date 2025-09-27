Ue: Picierno a Italia dei conservatori, ‘confronto è senso profondo integrazione europea’

agenzia

Roma, 27 set.-“Trovo davvero preziosa e importante ogni occasione di confronto che serve anche poi a superare una polarizzazione identitaria di cui anche il Paese inizia ad avvertire la stanchezza, che impoverisce oggettivamente la nostra democrazia”. Il confronto “è esattamente il senso più profondo del processo di integrazione europea. Il tentativo di assorbire le differenze in una presunta unicità è un’idea dell’Europa e dei suoi principi ispiratori che non corrisponde alla realtà”. Così Pina Picierno (Pd), vicepresidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio inviato a ‘L’Italia dei conservatori’, la due giorni di dibattiti e incontri promossa dalla Fondazione Tatarella e Nazione Futura, giunta alla sua quarta edizione.

“La crisi degli stati e delle sovranità nazionali con cui facciamo i conti da decenni – prosegue – non è stata decisa in qualche oscuro ufficio di Bruxelles, è in realtà la storia delle nazioni, è l’interdipendenza di uno sviluppo economico globale potente a determinare quella crisi. Io credo fermamente che qualunque tentativo di portare indietro le lancette della storia porta con sé conflitti, controversie che sono quotidianamente sotto i nostri occhi”. “Oggi, quello che c’era sembrato non oggetto di rischi per lungo tempo è sotto pressione per minacce esterne e anche interne. La sovranità nazionale sembra sempre più in affanno. Dunque l’Europa è la risposta, ma un’idea di Europa che supplisce ai deficit degli stati con regole e istituzioni. La sovranità di comodo, da attivare all’occasione, non è una risposta sufficiente. Non è la mia idea di Europa e non è nemmeno l’Europa di cui abbiamo bisogno in un tempo che è diventato sempre più grande e sempre più terribile”.