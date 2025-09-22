Ue: Picierno, ‘difendere Ilaria Salis per difendere istituzioni da morsa illiberale’

agenzia

Roma, 22 set “Domani la commissione JURI del Parlamento europeo sarà chiamata a esprimersi sulla revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Le accuse che le muove l’Ungheria – lesioni lievi e l’appartenenza a un’organizzazione terroristica antifascista, designazione avvenuta solo dopo i presunti fatti per aggravare la sua posizione – sono il riflesso di una giustizia che da tempo non risponde più agli standard europei”. Lo dice Pina Picierno (Pd), vice presidente del Parlamento europeo.

“Abbiamo visto e documentato in più casi come lo Stato di diritto in Ungheria si sia progressivamente deteriorato: Viktor Orbán sta ricalcando i metodi repressivi di Vladimir Putin, colpendo dissidenti, stampa libera e organizzazioni sociali -prosegue Picierno-. Opporsi alla revoca dell’immunità di Ilaria Salis non significa soltanto tutelare una collega eurodeputata, nel pieno del suo mandato democratico. Significa difendere l’autonomia delle istituzioni europee dalla morsa illiberale e ribadire che i principi di un giusto processo, di pene proporzionate e di una giustizia indipendente dal potere politico sono pilastri irrinunciabili dell’Unione”.