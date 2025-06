Ue: Picierno, ‘grazie per solidarietà, costruiamo tempi migliori senza paura’

agenzia

Roma, 5 giu. “Come saprete da questa mattina per decisione del Ministero dell’Interno mi è stata assegnata una scorta della Polizia di Stato. Ci sarà tempo per riflettere sul clima di odio e di violenza in cui ormai il nostro dibattito pubblico è immerso, di come la mostrificazione dell’avversario e delle istituzioni sia divenuta la cifra del nostro tempo e ci sarà tempo per riflettere sui silenzi e sulle solitudini che possono trasformare le semplici minacce verbali e gli insulti in un rischio concreto. Per il momento voglio ringraziarvi della vostra presenza, della solidarietà e dell’umanità che avete mostrato”. Lo scrive Pina Picierno del Pd sui social.