Ue: Picierno, ‘parole Mattarella richiamo forte al cuore del progetto europeo’

agenzia

Roma, 6 set “Le parole del Presidente Mattarella sono un richiamo forte al cuore del progetto europeo: le democrazie non sono destinate a soccombere, ma possono – e devono – ritrovare in sé la forza di rigenerarsi, di unirsi e di offrire un modello alternativo alle autocrazie. È l’impegno coraggioso e responsabile verso le nuove generazioni, chiamate a raccogliere il testimone della civiltà europea”. Lo dice la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.