Ue: Picierno (Pd), ‘grottesco racconto su guerrafondai e elmetti, ma siamo liberi e forti’

agenzia

Roma, 29 mar “Abbiamo vissuto settimane non semplici, non nego dispiaceri qualche volta molto profondi, non nego che un certo dibattito pubblico che ci ha appiccicato l’etichetta di guerrafondai mi ha colpita”. Lo ha detto Pina Picierno nel suo intervento al Congresso di Azione.

“Un orientamento giusto del Parlamento europeo è stato utilizzato per un grottesco racconto pubblico sul desiderio di elmetti, sulla chiusura di asili nido e ospedali e altre amenità. Dalle mie parti si dice avete totalmente sbagliato palazzo, noi siamo liberi e forti come l’Europa che vogliamo costruire”, ha detto la vice presidente del Parlamento Ue.

