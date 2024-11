Ue: Picierno (Pd), ‘Meloni pensi a risolvere stallo invece di fare post su Fb’

agenzia

Roma, 14 nov. “I nomi in questa vicenda non c’entrano nulla. Ho letto il post infantile di Giorgia Meloni. Prendersela con il Partito democratico e ridurre tutta la questione a Fitto sì, Fitto no, significa non leggere con le lenti giuste quello che sta accadendo. Invece di fare i post su Facebook, Giorgia Meloni dovrebbe mettersi su un aereo, venire a Bruxelles e contribuire a risolvere la situazione. Questo fa un leader politico”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo ed europarlamentare del Partito democratico, Pina Picierno, intervenendo a ‘Ping Pong’ su Radio1.

