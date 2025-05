Ue: Picierno, ‘serve Europa che si assuma responsabilità scelte’

agenzia

Roma, 9 mag. “Non basta dire ‘siamo europei’: dobbiamo decidere che tipo di Europa vogliamo, se un’Europa che arretra, o un’Europa che si assume la responsabilità delle scelte che siamo chiamati a compiere per costruire un futuro più equo, più inclusivo, più sostenibile. La democrazia ha bisogno di essere vissuta, non è uno sfondo, è un impegno quotidiano. E oggi, più che mai, ha bisogno di cittadine e cittadini consapevoli, attivi, critici ma costruttivi, capaci di vedere nell’Europa non solo un insieme di norme, ma una comunità politica che ha scelto la pace come metodo, la giustizia sociale come orizzonte, la libertà come fondamento. Ecco perché il 9 maggio non è solo memoria: è responsabilità”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo al festival degli Stati Generali delle Democrazie a Roma.

