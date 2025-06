Ue, più flessibilità per gli aiuti di Stato per la casa

agenzia

Via a consultazione per cambiare le norme, misure dopo l'estate

BRUXELLES, 08 GIU – Più flessibilità negli aiuti di Stato per gli alloggi. L’Unione Europea torna a focalizzarsi su alcuni dei dossier lasciati un po’ da parte nel 2025: uno di questi è quello della crisi abitativa. La Commissione ha dato il via ad una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato per affrontare l’emergenza alloggi. La consultazione finirà a luglio. Poi, al massimo al rientro dalle ferie, Palazzo Berlaymont procederà a comunicare le nuove norme. Ad occuparsi del dossier è innanzitutto la vice presidente esecutiva con delega alla Transizione Teresa Ribera, uno dei pochi membri socialisti di una Commissione targata inesorabilmente Ppe. Più in generale i Socialisti Ue hanno eletto quello dell’housing come una delle loro battaglie simbolo, spingendo per la creazione di una commissione europarlamentare ad hoc, guidata da Irene Tinagli. “In tutta Europa, troppe famiglie e troppi giovani non riescono a permettersi una casa dignitosa. Non si tratta solo di un problema abitativo, è un’emergenza sociale. La revisione odierna delle norme sugli aiuti di Stato è uno degli strumenti che stiamo utilizzando per aiutare gli Stati membri ad agire più rapidamente e in modo più intelligente sull’edilizia abitativa a prezzi accessibili”, ha sottolineato Ribera. Le attuali norme, ha spiegato la Commissione, già permettono di sostenere l’edilizia sociale per i più svantaggiati senza limiti di compensazione, ma non sono sufficienti a fronteggiare le sfide legate all’accessibilità della casa, che riguardano ormai fasce più ampie della popolazione, specie nelle aree urbane. Le modifiche proposte andranno quindi a concentrarsi su una maggiore flessibilità delle regole attuali e sul maggior coinvolgimento di cittadini, enti e autorità.

