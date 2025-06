Ue, ‘priorità a stop gas russo, poi proposta sul nucleare’

agenzia

Jorgensen: 'Servono garanzie di approvvigionamento'

BRUXELLES, 16 GIU – Sicurezza energetica e stop a tutte le importazioni di gas russo entro la fine del 2027. Questi alcuni dei temi previsti dall’agenda del Consiglio Ue Energia in programma questa mattina a Lussemburgo. I ministri – l’Italia è rappresentata a da Gilberto Pichetto – discuteranno della roadmap per dire addio alle forniture energetiche dalla Russia, alla vigilia della presentazione da parte della Commissione europea dei dettagli del piano per vietare tutte le importazioni di metano da Mosca entro la fine del 2027. “Abbiamo discusso più volte la questione con” i Paesi Ue “e sono fiducioso che otterremo un sostegno molto chiaro per questo importante passo”, ha assicurato il commissario Ue all’Energia, Dan Jorgensen, all’arrivo alla riunione. “È chiaro che vogliamo farlo in modo che nessuno Stato membro abbia problemi con la sicurezza dell’approvvigionamento”, ha aggiunto, in riferimento alle critiche avanzate da Ungheria e Slovacchia. “Vogliamo mantenere i prezzi il più bassi possibile e garantire che tutti i Paesi sentano di essere aiutati il più possibile dall’Unione europea in questo sforzo”. Il commissario ha quindi confermato che la proposta legislativa attesa per domani riguarderà inizialmente solo il gas, per il nucleare bisognerà aspettare. “Nella prima fase ci concentreremo sul gas: dobbiamo essere molto sicuri di non mettere i Paesi in una situazione in cui non hanno la sicurezza dell’approvvigionamento”. A margine della ministeriale, si terrà una nuova riunione dell’Alleanza Ue per il nucleare e l’Italia – che finora vi ha partecipato come Paese osservatore – annuncerà l’adesione come membro effettivo. L’alleanza promossa dalla Francia conta la partecipazione di Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

