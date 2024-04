Ue: Procaccini (Fdi-Ecr), ‘su case green pericoloso salto nel buio come con superbonus’

agenzia

Roma, 13 apr. “La direttiva sulle case green voluta dalla UE e’ una norma irrealistica e pericolosa perché costringe gli Stati, in particolare l’Italia che non ha un patrimonio immobiliare moderno, a dover ristrutturare milioni di edifici privati senza sapere dove prendere i soldi necessari, rischiando un pericoloso salto nel buio come il superbonus insegna” . Lo ha dichiarato l’europarlamentare Nicola Procaccini, responsabile ambiente ed energia del Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, intervenendo questa mattina a Roma al Forum delle imprese del Lazio.