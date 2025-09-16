Ue: Procaccini, ‘ora anche Draghi dice ciò che Fdi sostiene da anni’

agenzia

Roma, 16 set.-“Finalmente anche Mario Draghi dice ciò che in Italia e in Europa abbiamo detto per anni. Prendendoci le accuse di retrogradi e negazionisti climatici. Semplicemente sosteniamo il principio di neutralità tecnologica e ci preoccupiamo seriamente della dipendenza dal regime cinese per l’approvvigionamento delle materie prime nella transazione energetica”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori.