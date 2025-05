Ue: Prodi, ‘sul tavolo grandi decisioni, ci vuole fretta o si torna indietro’

agenzia

Roma, 23 mag “L’Europa non può andare avanti solo con mediazioni. Non si possono esaltare i ragazzi con una idea di Europa se litighiamo sullo zero virgola o su aspetti particolari dell’economia. O mettiamo sul tavolo grandi decisioni europee o non contiamo più nulla”. Lo ha detto Romano Prodi al Festival dell’Economia.

“Non ci si rende conto del ruolo che l’Europa ha perduto in questi 20 anni. Servono ulteriori passi sull’economia e sul mercato globale, proposte per quello che una volta si definiva terzo mondo, avere un ruolo attivo in queste ultime vicende. Ci devono essere proposte che la gente capisce, popolari e importanti. Ci vuole fretta se no torniamo indietro”, ha detto l’ex premier e presidente della Commissione Ue.