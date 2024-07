Ue: Provenzano (Pd), ‘governo diviso su tutto, credibilità Italia sempre più in basso’

agenzia

Roma, 22 lug. “Va avanti così da giorni. Salvini e Tajani litigano e Meloni, nel dubbio, tace. C’è un Governo e abbiamo due linee opposte di politica estera. La Premier si nasconde e i due Vice Premier sono sempre più divisi su tutto”. Così Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.

“Divisi sull’America. Divisi sull’Europa. Ora divisi persino sulla nomina a Commissario europeo. Troppo impegnati a correggersi e lanciarsi accuse a vicenda, dalla giustizia ai balneari ai grandi temi internazionali, il Governo va avanti solo coi voti di fiducia. La chiedono alle Camere, perché manca tra di loro. La prima funzione della Premier sarebbe mantenere l’unità di indirizzo politico del Governo. Giorgia Meloni non pervenuta. La credibilità dell’Italia, sulla scena internazionale, come dimostra la vicenda dell’inviato nel Mediterraneo della Nato, cade sempre più in basso. Questo sarebbe fare l’interesse nazionale? Pensate davvero di andare avanti così?”.

