Ue: Quartapelle (Pd), ‘esordio non promettente, Fitto favorisca integrazione’

Roma, 17 set. “Questa Commissione dovrà prendere delle decisioni esistenziali per il futuro dell’Unione Europea, come recentemente sottolineato da Mario Draghi nel suo rapporto. L’esordio non è certamente promettente: si tratta di nomine molto schiacciate sul Partito Popolare Europeo, di orientamento conservatore, senza il giusto livello di ambizione e innovazione, con un grande accentramento di potere nelle mani della Presidente”. Lo afferma la deputata dem Lia Quartapelle, vicepresidente della commissione Esteri.