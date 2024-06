Ue: Renzi a Meloni, ‘Nomine? No torto a Italia, non vogliono sua linea politica’**

agenzia

Roma, 26 giu. “Chiarezza e onestà intellettuali sono caratteristiche” della premier Giorgia Meloni che “oggi sono venute meno. Lei dice: vogliono fare un torto all’Italia, ci tengono fuori dalla stanza dei bottoni pur avendo avuto un risultato in Italia. No, non è così. Non vogliono fare un torto all’Italia, vogliono premiare una linea che non è quella del partito che lei presiede. Non è atto contro l’Italia ma un fatto politico. Non vogliono far torto all’Italia, non vogliono lei”. Così Matteo Renzi al Senato sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul consiglio Ue.