Ue: Renzi, ‘Fitto? E’ stata Meloni contro Italia nel 2019 e 2014’**

agenzia

Roma, 15 ott. “Sulla vicenda di Fitto noi siamo d’accordo con il richiamo che fa la Meloni del 2024, ma la Meloni del 2024 non è d’accordo con la Meloni del 2019 e del 2014, quella che nel 2019 chiamò alla piazza contro il commissario Gentiloni e nel 2014 definì il la nomina dell’alto rappresentante un inutile pennacchio. Si può cambiare idea ma non attaccare gli altri: contro l’Italia fu la Meloni in quegli anni, come nel 2016 quando unica chiese le dimissioni di Mogherini. Dice che la nomina di Fitto è storica ma se è storia aver nominato il vicepresidente della commissione, che è aver nominato il presidente della commissione? E’ oltre la storia? E’ la leggenda?”. Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA