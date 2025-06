Ue: Renzi, ‘Governo ha paura della verità e fugge’

agenzia

Roma, 24 giu. “Quando si ha paura della verità si fugge, ma, come diceva Aldo Moro, non si deve mai avere paura della verità, prima o poi la scopriremo e per voi non sarà un momento piacevole”. Lo ha affermato Matteo Renzi nella sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate al Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.

“Se contiamo di più -ha aggiunto l’ex premier- perché la Polonia ha preso il nostro posto? Se contiamo di più, perché lei ha mentito a Tirana” a proposito dell’assenza all’incontro tra Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia e il presidente Donald Trump? “Se contiamo di più, perchè l’ha svegliata Fazzolari e gli altri li hanno svegliati gli americani” dopo il bombardamento dell’Iran?”. Quindi, riferendosi alle dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante le fasi della crisi iraniana, “o porta sfortuna ministro -ha commentato Renzi- oppure rinunci a fare le dichiarazioni”.

