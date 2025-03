Ue: Renzi, ‘Meloni banderuola, non ha valori’

agenzia

Roma, 20 mar. “Lei è una pontiera, una bandiera piuttosto è una banderuola… Quello che mi preoccupa che l’Italia sta dalla mattina alla sera a parlare di diversivi, di armi di distrazione di massa”. Lo dice Matteo Renzi a Metropolis a Metropolis sul sito di Repubblica.

“Il tema è che tutto ciò che ha fatto ieri Giorgia Meloni era studiato in anticipo. Non lo ha fatto al Senato dove era piuttosto tesa e non ha risposto ad alcune mia domande, come quella su Paragon. Era molto nervosa. Non ha avuto il coraggio di fare l’attacco su Ventotene al Senato, lo ha fatto alla Camera e poi la sera ha fatto pure peggio: ha rivendicato l’operazione dicendo ‘vedete come li ho fregati’. La cosa incredibile che Meloni utilizzi la polemica su Ventotene perchè sotto attacco dalla Lega e lo fa sacrificando i valori costitutivi dell’antifascismo e dell’Europa. Ecco perchè dico che è un’influencer: non ha valori”.

