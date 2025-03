agenzia

Roma, 21 mar “Meloni non riesce a essere anti fascista. Non è cattiva, non ce la fa. Questo non vuol dire che è fascista, ma Ventotene come simbolo dell’antifascismo non riesce ad accettarlo”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira, su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA