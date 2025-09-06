Ue: Renzi, ‘meno male che Sergio c’é, problema che a Bruxelles non lo ascoltano’

agenzia

Roma, 6 set. “Meno male che Sergio che c’è,nel senso che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è una garanzia sia per la sua credibilità, che per il modo con il quale esercita il suo magistero. Le parole di Sergio Mattarella sull’Europa sono sacrosante, il problema non è ciò che dice Mattarella, il problema è che a Bruxelles non lo ascoltano, perchè davvero gli errori fatti nei confronti dell’Est non possono essere sanati dicendo: ‘ah però quella foto mi fa paura perchè loro sono brutti e cattivi’. Abbiamo creato noi le condizioni perchè questi si mettessero insieme contro di noi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Agenda’ su Sky Tg 24.