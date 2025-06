Ue: Renzi, ‘questo Governo non conta più di prima’

agenzia

Roma, 24 giu. “Oggi è San Giovanni, è il patrono della mia e di tante altre città: a Firenze, guardando l’immagine del fiorino dove c’è San Giovanni, si dice San Giovanni non vuole inganni. Le ho fatto quattro domande, stavolta senza citare il mio libro ed altro, può rispondere? Così, in replica, potrò dire quello che penso del fatto che questo Governo non conta assolutamente più di prima”. Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.