Ue: Renzi, ‘serve una sveglia e politici con visione, no solo slogan’

agenzia

Roma, 25 feb. “Viviamo tempi impazziti. Cinque anni fa dicevamo di prestare attenzione all’Arabia Saudita e ci prendevano in giro: abbiamo visto oggi che Riad è uno degli attori geopolitici più importanti al mondo. Tre anni fa chiedevamo un inviato speciale europeo per la guerra Ucraina-Russia e non ci hanno ascoltato: oggi l’Europa sembra fuori dai tavoli di negoziazione. Cinque mesi fa proponevamo gli Stati Uniti d’Europa e ci hanno detto che stavamo esagerando: oggi ci accorgiamo che divisi i singoli paesi europei non hanno futuro”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.