Roma, 19 mar. “Lo sappiamo che l’Europa di Meloni non è quella di Ventotene. Oggi la Premier mostra il suo vero volto, nazionalista e anti-europeo. L’idea di un’Europa unita e federale, fondata su libertà, uguaglianza e democrazia, resta un faro per tutti noi, che crediamo in un futuro di pace”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd del Gruppo S&D, in un post sui social.

