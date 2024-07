Ue: Ricci, ‘onore e responsabilità essere vicepresidente commissione Trasporti’

agenzia

Roma, 23 lug. “Oggi a Bruxelles iniziamo il lavoro nelle Commissioni. È un onore e una grande responsabilità essere stato eletto vicepresidente della Commissione per i Trasporti, le Infrastrutture e il Turismo qui al Parlamento europeo. Il tema delle infrastrutture e del turismo è fondamentale in Europa e in Italia, anche in ottica di Pnrr”. Cosi Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social, a margine del voto che ha visto la sua elezione a vicepresidente della Commissione per i Trasporti, le Infrastrutture e il Turismo del Parlamento Europeo.