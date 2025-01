Ue: Ricci, ‘serve scatto in avanti o Trump giocherà a indebolirla’

agenzia

Roma, 27 gen. “L’Europa è un mercato comune, il tema vero è il rapporto tra Ue e Usa. Nessun paese si salva da solo. Se Giorgia Meloni si facesse portavoce di un nuovo europeismo e di una trattativa alla pari, nei rapporti di forze, fra Stati Uniti e Unione, questo potrebbe essere utile tanto per l’Europa quanto per l’Italia. Altrimenti credo che continueremo ad assistere ad una serie di accordi bilaterali che Trump farà per dividere l’Europa. Trump vuole un’Europa debole, frammentata, divisa”. Lo dice Matteo Ricci, europarlamentare Pd, nel corso di un intervento durante ‘Specchio dei Tempi’, programma in onda su Rainews.