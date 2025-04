Ue: Ricciardi (M5S), ‘informativa Tajani su piano export, sembra scritto da ministro Usa’

agenzia

Roma, 9 apr. Nel piano per l’export italiano, al punto ‘Strategia con gli Stati Uniti’ si recita: ‘Il surplus commerciale italiano con gli Stati Uniti vale 38,8 miliardi di euro. Occorre rafforzare ulteriormente i rapporti economici con Gli Stati Uniti anche in un’ottica di riequilibrio del surplus della bilancia commerciale. È possibile una strategia transattiva con accordi su gas e difesa anche sotto il profilo degli acquisti’. Io non ho capito se questo documento l’ha scritto il ministro degli Esteri Statunitense o Italiano”. Così in Aula, Francesco Silvestri, deputato M5S.