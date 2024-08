Ue: Rojc (Pd), ‘fondamentale Fitto tenga linea europeista’

agenzia

Roma, 30 ago. “Che il Governo alla fine avrebbe designato Fitto era largamente atteso e, nonostante girassero altri nomi di un certo peso, questa non è una sorpresa. La partita da giocare ora è duplice, una comprende le deleghe che saranno assegnate a Fitto e l’altra riguarda la responsabilità degli Affari europei nel Governo italiano. La Commissione Ue avrà di fronte sfide enormi e sarà fondamentale che anche il commissario italiano tenga saldamente e a trecentosessanta gradi la linea europeista tracciata autorevolmente da Paolo Gentiloni. Come sottolineato dalla segretaria Schlein, non ci può essere soluzione di continuità nella gestione di dossier delicatissimi finora in mano a Fitto, come l’attuazione del Pnrr”. Così la capogruppo Pd nella commissione Politiche Ue al Senato, Tatjana Rojc, commenta la designazione del ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto quale commissario europeo.

