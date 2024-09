Ue: Ronzulli, ‘nomina Fitto grande successo premier Meloni e Italia’

agenzia

Roma, 17 set. “La decisione della presidente von der Leyen di nominare Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme è un grande risultato e premia la sua competenza, la sua serietà e la capacità. Smentisce anche tutti quei profeti di sventura che prevedevano, e si auguravano, uno schiaffo al nostro Paese e al nostro governo, a causa della premier Meloni, convinti che non avremmo avuto un commissario di peso. Infatti, Fitto sarà non un commissario di peso ma di pesissimo, visto che sarà vicepresidente esecutivo con una delega importantissima. Congratulazioni e buon lavoro a Raffaele Fitto. Complimenti a Meloni e all’Italia per questo grande successo. Il nostro Paese in Europa conta e conta davvero”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

