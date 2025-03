Ue: Ronzulli, ‘nostra Europa quella dei padri fondatori Popolari non quella socialista’

agenzia

Roma, 23 mar. “La nostra Europa è quella dei padri fondatori, quindi dei cristiani e dei popolari, come Adenauer, De Gasperi, Schuman, e non quella socialista, che è stata descritta nel Manifesto di Ventotene. Ci hanno insegnato a credere nell’Europa in un periodo in cui la sinistra idolatrava il comunismo sovietico, per poi convertirsi all’idea di un’Unione europea solo dopo la caduta dell’Unione sovietica. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento “Forza Europa, giovani per la libertà, verso il futuro”.