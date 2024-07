Ue: Rosato (Az), ‘Metsola figura autorevole legata a valori europei’

agenzia

Roma, 16 lug. “Congratulazioni a Roberta Metsola, confermata alla presidenza del Parlamento europeo. Ha dimostrato in questi anni, e lo farà in questo mandato, di essere una figura autorevole ed imparziale. Fortemente legata ai valori fondativi della nostra Europa, che oggi ha voluto richiamare nel suo discorso citando anche l’esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Buon lavoro a lei e ai nuovi rappresentanti a Strasburgo”. Così sui social Ettore Rosato, vicesegretario di Azione e capogruppo in commissione Esteri alla Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA