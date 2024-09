Ue: Salvini, ‘assoluta mancanza rispetto e di cattivo gusto boicottare presidenza Ungheria’**

agenzia

Roma 26 set. “Conto che il semestre a guida ungherese porti concretezza, pragmatismo in una Unione che a volte parla di massimi sistemi. E mi spiace che alcuni Paesi, alcuni ministri boicottino questo semestre. Mi sembra un’assoluta mancanza di rispetto. Può essere simpatico o antipatico ma è un premier regolarmente eletto di un Paese che ha la presidenza del semestre. Che alcuni ministri, alcuni esponenti europei, ricordo Borrel, facciano finta che l’Ungheria non sia un Paese europeo, non sia uno Stato di diritto, sono veramente di pessimo gusto. Se un ministro di un Paese europeo non va alla riunione a Budapest per protestare contro Orban, protesta contro la democrazia, perchè Orban lo hanno eletto gli ungheresi. Auguro alla presidenza ungherese le migliori fortune”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in un incontro con l’Associazione stampa estera.

