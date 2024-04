agenzia

Roma, 5 apr. “Da Von der Leyen mi aspetto risposte concrete ai cittadini ed europei, penso per esempio a pescatori, agricoltori e lavoratori del settore automotive, non favori agli amici nominati come inviati Ue per le Pmi”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

