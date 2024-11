Ue: Salvini, ‘no a von der Leyen anche al II giro, spero Fitto non venga travolto’**

agenzia

Roma, 14 nov. “Come Lega non abbiamo votato la Commissione Von der Leyen al primo giro e non la voteremo al secondo. Fitto e qualche altro commissario sono in gamba e conto che non vengano travolti dallo scontro politico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ai microfoni di ’24 Mattino’. “Certo è che così la Commissione parte debolissima. Se in Europa si litiga e Trump parte con le idee chiare, questo significa che l’Ue perde altro tempo e forse sarebbe il caso di ripensare a tutto quanto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA