Ue: Salvini, ‘Trump e Putin parlano di pace e si manifesta per armi’

Roma, 15 mar. “So che oggi la sinistra manifesta per l’Europa: non so se manifestare per chi vuole comprare armi, missili e carri armati sia una cosa intelligente mentre Trump e Putin parlano di tregua e di pace. La Lega ha votato e voterà sempre no a un solo euro di debito pubblico europeo a eserciti europei e a soldati italiani in Ucraina”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rainews 24.

