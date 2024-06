agenzia

Roma, 19 giu. “Chi ha paura di Giorgia Meloni? In Europa o in Italia la risposta è la stessa: chi ha fallito. Bocciati dal voto ora si eleggono statisti per arrestare il cambiamento che gli elettori chiedono”, scrive in un tweet Daniela Santanchè, ministro del Turismo ed esponente di Fdi.

