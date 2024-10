Ue: Schlein a Meloni, ‘da voi no a Gentiloni, avete da rivendicare solo vostra incoerenza’

agenzia

Roma, 15 ott. “Noi, che non siamo come voi, valuteremo attentamente le audizioni di tuti i commissari. Compreso Fitto. A differenza vostra che chiamaste la piazza contro Gentiloni: lei ha votato contro Gentiloni. Voi non avete niente da rivendicare se non la vostra incoerenza, come quando al benzinaio diceva che avreste tagliato le accise e oggi scopriamo che le accise le aumentate”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA