Ue: Schlein a Meloni, ‘non permetteremo di riscrivere la storia’**

Roma, 19 mar. “Oggi lei ha deciso di oltraggiare la memoria europea ma noi non accetteremo tentativi di riscrivere la storia. Il Manifesto di Ventotene è riconosciuto in tutta Europa come base su cui è fondata l’Unione. Scritto da giovani antifascisti mandati al confino dai fascisti che non risposero all’odio con altro odio”. Lo ha detto Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera.

