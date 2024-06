Ue: Schlein, ‘accordo su incarichi Pse, Pd farà valere suo peso su priorità’**

agenzia

Roma, 25 giu. “Corrisponde all’accordo raggiunto”. Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera conferma l’avvicendamento a metà legislatura fra Iratxe Garcia Perez e un esponente del Pd a capo del gruppo dei Socialisti e Democratici in Ue. “C’era già un accordo prima del voto”.

“Ma a noi -aggiunge- più che posti interessano le priorità e far valere il nostro il peso nella discussione che si farà nel Parlamento europeo”. In primis, la spinta per proseguire nella “degli investimenti comuni europei. Deve proseguire per affrontare le sfide che ogni paese ha davanti a sé. Il Next generation non si può chiudere su spinta delle destre. Al contrario di quello che sta avvenendo con il governo italiano che vuole lasciare indietro le regioni deboli con l’autonomia, serve solidarietà europea fra i paesi membri”. E poi il green deal che “deve mantenere la sua ambizione e avere un cuore rosso. Qui la questione non sono i ruoli, ma che direzione prenderà l’Europa”.

