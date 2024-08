Ue: Schlein, ‘Fitto? Governo chiarisca su gestione Pnrr, no ulteriori ritardi’

agenzia

Roma, 30 ago. Adnkronos) – “È una scelta che spetta al governo, aspettiamo di sapere quale sarà il portafoglio che gli sarà assegnato come candidato Commissario per fare ulteriori valutazioni. Il Governo chiarisca subito, alla luce di questa indicazione, come intende proseguire il lavoro su dossier cruciali che Fitto attualmente gestisce come l’attuazione del Pnrr la programmazione e i fondi di coesione che non possono subire ulteriori rallentamenti.” Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

