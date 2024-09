Ue: Schlein, ‘Fitto? Non faremo sconti e non faremo come Meloni con Gentiloni’

agenzia

Roma, “L’Italia ha diritto a un commissario di peso, le resistenze sono sull’assetto politico della Commissione che non può avere una maggioranza diversa da quella che l’ha votata. Noi non faremo sconti nemmeno a Fitto, vediamo quali deleghe ha. Valuteremo nelle audizioni. Di certo io a differenza della Meloni non organizzerò manifestazioni contro Fitto come lei ha fatto contro Gentiloni”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazza pulita, su La7.

