Ue: Schlein, ‘Fitto sfiduciato, Meloni non controlla Ecr e sua maggioranza’**

Roma, 10 lug “Il dato politico che emerge dal voto di oggi è che il Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto è stato sfiduciato dalla maggioranza che lo ha indicato. Ha il governo italiano contro, con la maggioranza che si è spaccata, da una parte Fdi che non ha votato e dall’altra la Lega che ha votato a favore della mozione di sfiducia che ha visto protagonista il gruppo ECR, mentre Forza Italia votava contro. Meloni non ha più alcuna presa sul suo gruppo europeo ECR e a quanto pare nemmeno sulla sua maggioranza”. Lo dice Elly Schlein.