Ue: Schlein, ‘investimenti, politiche industriali e difesa comuni, no ‘armiamoci e partite”

Roma, 13 giu. “La strada sono investimenti comuni europei, una politica industriale e un piano di difesa comune. I padri fondatori hanno creduto che l’Europa debba integrarsi anche sulla difesa, non ci convince il riarmo nazionale dell’armatevi e partite. Serve un esercito comune europeo. Quello che mi preoccupa è la mancanza di ambizione dell’Europa. Noi vogliamo che il coraggio avuto nella scorsa legislatura con il Next Generation Ue, ci sia anche oggi. Non possiamo che essere legittimamente critici se vediamo che manca un pezzo. Vedremo che faranno il governo tedesco e quello francese. Avanti con chi ci sta”. Lo dice Elly Schlein all’assemblea dei Giovani di Confindustria a Rapallo.

