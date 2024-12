Ue: Schlein, ‘non accettiamo che strada per integrazione sia spesa militare’

agenzia

Roma, 14 dic In Europa “faremo pesare ogni singolo voto, discuteremo. Ma non mi convince come sta partendo il dibattito europeo, che davanti a questa debolezza politica e diplomatica l’unica strada per l’integrazione siano i miliardi investiti per spesa militare. Non accettiamo che dopo il Next generation Eu la risposta sia quella che vada nella direzione dei centinaia di miliardi di investimento solo in quella direzione”. Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

