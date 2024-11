Ue: Schlein, ‘non è la nostra Commissione, allargamento a destra un fallimento’**

agenzia

Roma, 298 nov “Il voto di ieri dimostra che l’operazione di allargamento a destra dei Popolari di Weber è stato un fallimento”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione Pd parlando della Commissione Ue.

“Resta la nostra preoccupazione sul fatto che questa Commissione sia spostata a destra come i governi che siedono al Consiglio europeo. Noi intendiamo misurare questa Commissione su ogni proposta, vigileremo ogni giorno, non sentiamo questa come la nostra Commissione”, ha spiegato la segretaria Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA