agenzia

Roma, 22 feb. “Vogliamo discutere di difesa davvero comune? Io non credo che anche le altre forze progressiste abbiano mai messo in discussione la prospettiva di una difesa comune”. Lo dice Elly Schlein ad Accordi e disaccordi sul Nove. “Dobbiamo discutere di come si fa e siamo d’accordo nel dire che non equivale a una corsa al riarmo di ogni singolo stato Ue”.

