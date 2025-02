agenzia

Roma, 27 feb. “Meloni deve dire da che parte sta se sceglie la maglia dell’Italia e quindi dell’Europa o il cappellino di Trump, non si possono portare insieme. Sono giorni che tace. Questo silenzio a testa bassa per non contraddire Trump sta relegando il nostro Paese ai margini”. Così Elly Schlein alla Direzione del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA