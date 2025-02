Ue: Schlein, ‘stop unanimità e fondi comuni, serve un Next Generation da 800 mld’

agenzia

Roma, 22 feb. “Possiamo almeno essere d’accordo sul fatto che oggi serva un salto in avanti, una svolta radicale sull’integrazione europea? Un’Europa che non si affidi più a nessuno per il proprio a destino e la propria sicurezza e superi l’unanimità. Nemmeno un condomino è in grado di funzionare con l’unanimità e invece in Europa ce la teniamo”. Lo dice Elly Schlein a Accordi e disaccordi sul Nove. “Così non riusciamo ad avere compattezza e forza per reagire a quel che Trump sta portando”.