Ue: Schlein, ‘vogliamo un’Europa federale, necessario completare integrazione’**

Roma, 9 mag. “Da 40 anni oggi si festeggia la Giornata dell’Europa, nell’anniversario della dichiarazione di Schuman presentata il 9 maggio 1950. Pace, libertà, solidarietà, democrazia: questa è per noi l’Europa. Celebrarla oggi, mentre tutti questi valori nel mondo sono minacciati, comporta una doppia responsabilità: non dare per scontati i benefici di questa grande intuizione comunitaria e i risultati ottenuti fin qui per le cittadine e i cittadini europei, ma al contempo vedere i limiti, le mancanze, gli errori compiuti nel percorso”. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Serve il coraggio di fare i passi di integrazione che mancano, altrimenti non solo l’Europa non potrà resistere alle sfide e alle minacce che ha di fronte, ma rischia di sgretolarsi sotto i colpi dei nazionalismi e degli egoismi di parte. Gli stessi nazionalismi che hanno sempre prodotto soltanto guerre, militari e commerciali. Ed è proprio questa consapevolezza che ha ispirato molti anni fa i padri fondatori e le madri fondatrici dell’Unione europea: oggi non va dimenticata, va portata a compimento l’integrazione europea”.