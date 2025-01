Ue: Scuderi, ‘coesione contro desertificazione industriale, governi siano reattivi’

agenzia

Roma, 29 gen. “Realizzare la transizione nell’industria è fondamentale per evitare la desertificazione dell’industria stessa. Anche a livello nazionale occorre agire velocemente, perché in questo senso si è già in ritardo. Si tratta di un processo che deve essere supportato da una transizione sociale, affinché i posti di lavoro non solo non vengano persi, ma aumentino, siano di qualità e rappresentino un’opportunità per tutti. Su questo i fondi di coesione sono essenziali, perché è proprio grazie a questi che possiamo far sì che chi rischia di perdere il lavoro, ma anche tutte le persone escluse dal mercato del lavoro, gli abitanti delle aree interne e dei luoghi dove non c’è occupazione vengano aiutati”. Così l’europarlamentare dei Verdi Benedetta Scuderi.